Reapareció Marianela Mirra con un picante mensaje

Marianela Mirra, ex ganadora de Gran Hermano, reapareció en redes sociales con un enigmático mensaje.

La participante, que generó polémica por su paso por el ciclo, también estuvo involucrada en algunos escándalos cuando se confirmó su vínculo con Jorge Rial, mientras estaba en pareja con "La Niña Loly". Después de este escándalo, Marianela Mirra decidió mantenerse al margen de las polémicas hasta que un mensaje en su Insta Stories despertó las alarmas.

"Me da un poco de temor que los pequeños fragmentos de mi vida mañana queden teñidos por mierd... de algún portal que sigue órdenes al día de hoy. Roguemos que no. Buenas noches”, dijo sin hacer referencia a ningún hecho en particular.

Luego, se refirió a las relaciones amorosas y disparó: "No sufro de amor, sufro del horror que me causa la poca caballerosidad del género masculino".

¿A quién estará dirigido?

Marianela Mirra, la tercera en discordia entre Rial y La Niña Loly

Marianela Mirra fue señalada como la causante de la separación entre Jorge Rial y la Niña Loly. Durante 2014 aparecieron en Twitter mensajes que el conductor le habría enviado a la ex Gran Hermano, desatando una profunda crisis con la modelo cordobesa.

En ese momento, Rial empezó con una campaña contra la mediática y la acusó de estar cerca del gobernador de Tucumán, su provincia natal, José Alperovich. "Te voy a pasar por un camión por encima. A vos Marianela te hablo, a vos. Que sos una zorra, pero además tenés una asociación ilícita con gente cuyos nombres conozco y cuyas fotos voy a dar", fueron algunas de las fuertes acusaciones del ex Intruso.