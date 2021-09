MasterChef Celebrity 3: revelan los cuatro famosos que se sumarán al reality

En medio de la espera por conocer más novedades sobre MasterChef Celebrity 3, recientemente se confirmó quiénes serán los cuatro participantes que ya han dicho que sí al exitoso ciclo de Telefé.

Se trata de nada más y nada menos que de Mery del Cerro, Joaquín Levinton, Luisa Albinoni y Anamá Ferreira quienes confirmaron su participación en el reality que conducirá Santiago del Moro junto a los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.



En medio de las especulaciones que habían comenzado con Levinton confirmando que estaba en tratativas con la producción, ahora se supo que estas cuatro personalidades son las que sin dudas estarán en el certamen.

Donato De Santis confesó qué famoso internacional quiere para MasterChef Celebrity 3

Donato de Santis viajó a Italia para visitar a su familia y descansar de las jornadas laborales del MasterChef. Desde allí charló en exclusiva con Pronto para la nota de tapa de la edición de agosto y reveló qué figura internacional quiere para la tercera edición que arranca en noviembre para el ciclo de cocina.

De Santis se la jugó y reveló qué famoso le gustaría que la producción convoque para que se radique en la Argentina y participe del programa. "Que venga el hijo italiano de Diego Maradona. Estaría bueno que participe Diego Junior pero yo no elijo sino que está la producción ocupándose de todo eso", dijo Donato.

También se refirió a los rumores que indican que Wanda Nara estaría entre las convocadas a participar. "Se está hablando de Wanda Nara y me encantaría que venga porque me parece una persona que podría brindarle electricidad al programa. Si bien la conozco a su hermana Zaira, a Wanda no la conozco en persona pero la veo activa, vivaz, simpática y como ha vivido en distintas partes del mundo, podría aportarle esa cosa de mundo que sumó Alex Caniggia en la edición pasada. Podría ser una carta ganadora Wanda. La producción está con esto, son muy hábiles y respeto mucho su trabajo. Seguramente nos sorprenderán a todos con su selección", reveló Donato.

