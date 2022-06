Matías Defederico dio a conocer los polémicos chats que tuvo con el papá de Cinthia Fernández

Matías Defederico y Cinthia Fernández siguen con su gran conflicto por sus hijas. Ahora, en medio de las acusaciones cruzadas, el futbolista compartió una serie de chats de una charla que mantuvo con el padre de la panelista.

En la conversación, el hombre dejó entrever que no mantiene una buena relación con Cinthia, ya que hace tres años que no ve a sus nietas. "Yo voy dos meses sin tenerlas, las fui a ver el sábado de prepo", le dijo Matías a Jorge, el papá de su ex sobre el problema que está teniendo con Charis, Bella y Francesca.



"Por momentos me deprimo, esperemos que haya una luz al final del túnel. Traté de brindar una educación pero parece que no hice un buen trabajo. Tengo mucha bronca conmigo", le respondió el hombre a Defederico quien le comentó: "Sos un buen tipo Jorge, cada uno elige lo que quiere para su vida".

"Quiero disfrutar de poder abrazar a mis nietas algún día. Vos también sos una buena persona, Mati. Todos cometemos errores, pero los hombres sufrimos en silencio y a veces mucho más".



Cinthia Fernández implacable con la mamá de Matías Defederico: “Me da asco, es una nefasta”

Días atrás, Analía, la madre de Matías Defederico, apuntó de manera fuerte en contra de Cinthia Fernández, al punto de decir que le producía asco y que era una enferma mental. En ese contexto, la panelista salió a decir lo suyo.

En LAM, programa del que fue parte muchos años, Cinthia le respondió a su exsuegra: “Asco, ¿puedo robarle las palabras? Asco. De mí que diga lo que quiera. Lo único que me dolió es que dijera esa barbaridad de mis hijas. Que la llegada mi hija, la más chiquita, le había arruinado la carrera de su hijo. Un hijo que salía de joda todos los días, un hijo que dormía dos horas en el auto y luego se iba a bailar, para más tarde ir al entrenamiento, si no, pregúntale a la gente de Independiente, eso, él solo se lo arruinó, pero siempre tuve la culpa yo”, aseguró.

“Otra cosa que me dolió, es que dijera que yo me quise sacar a cualquiera de mis hijas. Es una nefasta, porque eso lo va pagar, como que me llamo Cinthia y le va a sacar hasta las ganas de vivir, en la justicia”, agregó la ex "angelita" con base en los polémicos dichos de Analía.