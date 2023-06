Revelan que Bautista Bello ya le habría sido infiel a Sofía "Jujuy" Jiménez: "No es la primera vez"

Esta semana, el escándalo se desató cuando salieron a la luz imágenes de Bautista Bello, el novio de Sofía "Jujuy" Jiménez, a los besos con otra mujer en Río de Janeiro.

La encargada de publicar estas fotos fue Pochi de la cuenta de Instagram "Gossipeame", quien dio a conocer la traición del joven con quien Jujuy estaba de novia hace dos años.

"Fin de semana largo, boliche en Río de Janeiro, grupo de argentinos sale a bailar a Querendofofoca. Adentro del lugar conocen a grupo de amigas, de nacionalidad brasileña, pero entre ellas había una argentina que vive hace ocho años allá", comenzó contando Pochi.

Pero para empeorar las cosas, ahora se conoció que esta no habría sido la primera vez que Bautista engaña a "Jujuy". “La infidelidad a Jujuy por parte de su novio Bautista Bello ha provocado una angustia terrible a la modelo y a mí me daban algunos datos importantes pero sobretodo uno que es escandaloso. Lo que me dijeron es que no sería la primera vez que él engaña. Ya habría sucedido esto en otras parejas que tuvo, no sé si esto será así pero sería reincidente el hombre”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Obviamente que lo que más le duele a Sofi es la mentira, es una desilusión para ella, ¿habrá sido la única vez que Bautista le fue infiel? Alguien me hablaba hoy de un modus operandi que tendría él, de reacciones y comentarios a distintas mujeres en redes. Insisto, es lo que me contaban, no puedo asegurarlo, pero obviamente creo en lo que me dicen”, agregó el periodista.

El descargo de Jujuy Jiménez por el engaño de Bautista Bello

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Sofía "Jujuy" Jiménez compartió un sentido descargo en el que se mostró llorando y con el corazón roto por la traición de su pareja mientras ella estaba trabajando fuera del país.

"La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilucionadísima, en shock también", expresó en primera instancia Jiménez. "Tenía mis planes, teníamos cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás", sentenció la modelo.

