Sofía Jujuy Jiménez está pasando un momento muy triste luego de que se enterara por las redes que su novio Bautista Bello le fuera infiel con una joven en Brasil.

La modelo compartió en sus historias de Instagram la tarde del jueves, un video donde libera todo el dolor que siento y un descargo respecto al polista. Por la noche, volvió a dejar otra historia, esta vez con palabras.

“Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué TAN sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme. Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”, agregó la modelo.

Bautista Bello y Sofía Jujuy

Para finalizar con su descargo, Sofia Jujuy agregó: “Voy a intentar dormir, pero una vez más gracias por explotarme el celular de amor. Gracias de corazón”.

El llanto de Sofía Jujuy luego de enterarse de la infidelidad de Bautista Bello

La modelo no pudo ocultar su dolor y dejó unas desgarradoras palabras con un video desde sus historias de Instagram. "La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilucionadísima, en shock también", comenzó diciendo Jujuy.

"Tenía mis planes, teníamos cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás", agregó la modelo. Luego, Sofía Jujuy agregó: "Parece una película de terror, agarro mi celular y veo todo esto y no lo puedo creer. Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, pero estaba trabajando loco".

J.M