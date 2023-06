Sofía Jujuy Jiménez se encuentra transitando un fuerte duelo emocional, luego de enterarse mediante las redes sociales que su novio, Bautista Bello le fuera infiel en Brasil. El día de ayer jueves, la modelo publicó un descargo en su cuenta de Instagram, sobre la tristeza que siente y agradeció por todo el amor que está recibiendo.

“Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué TAN sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme.’’, comenzó diciendo Jujuy y añadió: ‘’Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”.

Para finalizar su catarsis, Sofía añadió: “Voy a intentar dormir, pero una vez más gracias por explotarme el celular de amor. Gracias de corazón”, cerró, acompañado por un vídeo en donde se la ve caminando a orillas del mar.

El análisis de Alejandra Maglietti sobre la separación de Sofía Jujuy y Bautista Bello

Sobre este contexto, Alejandra Maglietti fue una de las figuras que salieron a apoyar a la modelo, analizó a fondo su separación e infidelidad del polista con una mujer brasilera y aprovechó la situación para brindarle un consejo de vida.

‘’Cuando te meten los cuernos generas mucha empatía. La mayoría dice "si le metieron los cuernos a Jujuy, a todas nos pueden meter los cuernos", expresó la periodista y uno de sus compañeros de Bendita le consultó: ¿Por un beso te vas a separar? No me parece tan grave'' y Alejandra arremetió: ''Claro que te separas por un beso, que lo haga en público te humilla y eso le pasa por mostrar al novio. Chicas, si no lo mostras al novio, el tipo te mete los cuernos y ni te enteras''.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello

‘’Es más práctico que nadie sepa con quien estás’’, aconsejó la periodista sobre las relaciones sentimentales e intervino Any Ventura: ‘’¿Una infidelidad es causa de ruptura o se negocia?’’. A lo que Alejandra Maglietti respondió: ‘’Sí, no se negocia. No se negocia porque es reincidente. Es la segunda vez (en referencia a la segunda oportunidad que se dieron Bautista Bello y Sofía Jujuy).’’.

D.M