Revelan quién es la polémica nueva panelista a Los ángeles de la mañana

Los ángeles de la mañana incorporó una nueva panelista que será parte del exitoso ciclo durante la semana que viene.

Según informó Ángel de Brito será Ana Rosenfeld la incorporación temporaria del programa. Antes de la abogada pasaron también Karina, "La Princesita" y Graciela Alfano.

De esta manera, el ciclo de Canal Trece suma dinamismo a su plantel estable integrado por Mariana Brey, Andrea Taboada, Yanina Latorre y Maite Peñoñori.

"A mí no me vas a callar"

La incorporación de Graciela Alfano a LAM generó una fuerte polémica con Cinthia Fernández. Las panelistas se cruzaron en vivo durante esta semana. Todo comenzó cuando "Grace" se refirió al desempeño de Gladys "La Bomba" en Cantando 2020 . “Voy a hacer mi master class de cómo ser mediático”, dijo la vedette y Cinthia disparó: “Bueno, pero a veces te hemos preguntado cosas y vos decías: ‘Me olvidé’. Y tampoco respondías”.

“No es un olvido. Eso es una respuesta, querida. Además, no te di pasto a vos, suplente. Callate”, dijo la rubia y Fernández siguió: “¿Por qué? Yo puedo hablar, ya me cansé, no me vas a venir a callar. La que está de suplente por una semanita sos vos, fijate. Fijate quién es la que está de paso ahora”.