Entérate a quien incorporará Ángel de Brito a "Los Ángeles de la Mañana"

Ángel de Brito anunció que se suma una nueva panelista a "Los Ángeles de la Mañana" y se transformaría en una Angelita. Se trata de la gran Graciela Alfano.

Con gran sorpresa, el conductor anunció que la actriz será una vez más parte del equipo y que es una gran apuesta de la producción.

De esta forma Grace ocupará el lugar que dejó vacante Karina "La Princesita", quien se despidió hoy a todo trapo.

Graciela Alfano habló de su romance con Carlos Menem y Mauricio Macri

Por primera vez, Graciela Alfano contó cómo se conocieron con Carlos Saúl Menem, su relación clandestina con Mauricio Macri y sorprendentemente dio detalles de ambas relaciones amorosas.

En un mano a mano con "Confrotados", la icónica actriz confesó que fue la amante del entonces Presidente de la Nación: "Nos encontramos y hablamos. Nos vimos en varios lugares cuando no era presidente. Era una persona que siempre me contaba cosas interesantes. Teníamos lindas charlas. Fue el único hombre mayor que tuve en mi vida. Cuando fue presidente siguió la relación un tiempito", comenzó su relato.

"Lo conocí antes de que sea presidente. Nos encontrábamos en el aeropuerto y en varias oportunidades. Cuando fue elegido presidente, hicimos un asado para la prensa extranjera en el campo de quien era mi marido, Enrique Capozzolo, y yo me senté al lado de Carlos. Ahí me empezó a tirar onda, tuvimos un contacto y unas amigas me decían ´este hombre esta muerto de amor con vos´. Más adelante se fueron dando los encuentros. Mi historia con él fue única", confesó la vedette.