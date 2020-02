Revelaron un dato desconocido sobre la denuncia de Nicole Neumann a Fabián Cubero

En las últimas Nicole Neumann le hizo a Fabián Cubero una denuncia por no entregarle a sus hijas en tiempo y forma. Si bien se trató el tema en "Nosotros a la mañana", la top quiso evitarlo, aunque no pudo frenar que se filtrara un dato hasta ahora desconocido.

“Tengo una denuncia que nuestra compañera radicó contra Cubero por impedimento de contacto. Tenía que traer a las nenas determinado día, no las trajo y Nicole desesperada radicó la denuncia en una comisaría y a raíz de esto se inició una investigación”, comenzó el panelista Gastón Marote.

“Yo no me prendo en circos mediáticos por respeto a mis hijas. Me estuvieron tratando de contactar periodistas”, sentenció la rubia cuando el Pollo Álvarez quiso que su panelista hablara al respecto.

Tras el corte, Neumann volvió a poner el freno para que no se tratara el tema al aire: “No, no está bueno esto. No tengo ganas de que se hable de esto, son temas que se tienen que resolver puertas adentro. Es una falta de respeto para mis hijas y yo ya dije que en un circo mediático que las incluya, no me meto más. Preferiría, por favor, que lo tomemos así”.

“¿Vos no querés ni que hablemos del tema aunque vos te quedes callada?”, quiso saber el conductor a lo que la top respondió con un contundente “Sí”. Sin embargo fue Paula Galloni la que destacó el hecho de que la denuncia se haya hecho pública tan rápidamente. En ese sentido, Nicole sostuvo: “Fue muy feo ese gesto. Ya me encargaré de eso”.

Fue entonces que Sandra Borghi reveló cómo fue que se filtró la denuncia, un hecho que hasta ahora se mantuvo en secreto: “Le hacen todo el show a ella, que la cuidan, que la meten en un cuartito. Yo ayer no se la mandé a ella para no mortificarla. Pero hizo la denuncia y ya me llegó una hora después, se ve que Nicole salió de ahí y ya me la mandaron en privado”.

¡No tiene paz!