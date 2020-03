Ricardo Montaner, desolado por la muerte de su primo por coronavirus

Ricardo Montaner atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la muerte de su primo a causa del coronavirus. A través de sus redes, el artista quiso recordarlo con una serie de videos en donde se lo ve muy feliz junto a su familiar.

"Hoy se nos fue #CarlitosRodríguez, nuestro primo de #España. Este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte… hay que cuidarlos tanto", comenzó Montaner en un extenso texto en la publicación que compartió a través de Instagram.



"A Carlitos le encantaba la ópera. Mi música, no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que #LaGloriaDeDios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a #Madrid el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él", agregó Ricardo.



Por último, cerró: "Hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender... paz".