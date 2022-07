Rocío Pardo confirmó la separación de Ulises Bueno

Rocío Pardo y Ulises Bueno terminaron su relación después de un año de amor.

La bailarina de ShowMatch compartió un comunicado en redes sociales, desmintiendo las versiones que apuntan a celos en la pareja.

"Con Uli decidimos distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Viviremos el proceso a nuestra manera. Nos tenemos mucho cariño y siempre nos vamos a desear lo mejor", escribió la diosa. "Los motivos y las especulaciones que se han publicado no son verdaderos. Hoy nuestros caminos van en diferente dirección", agregó.

Pero en medio de este descargo, Ulises Bueno también compartió una serie de sugerentes frases que podrían estar asociadas al comunicado de Rocío.

Rocío Pardo confirmó su separación de Ulises Bueno

"Te pedí perdón sin que la culpa fuera mía, te dije que no pasaba nada y en mí estaba pasando todo...", fue una de las placas que compartió Ulises. "Te dije que no me dolía nada cuando en realidad me dolía todo, pensándolo bien fui yo quien siempre te mintió. Cuánto daño me hice al mentirte siempre...". Y cerró: "Te dije que estaba bien cuando mi corazón estaba roto".

La historia de amor de Ulises Bueno y Rocío Pardo

La relación de Rocío Pardo y Ulises Bueno comenzó en ShowMatch cuando ambos formaban parte de la apertura del programa pero fue oficializada a inicios de 2021.

"Lo primero está a simple vista, su belleza es lo que más me atrajo desde hace cuatro años, pero ella estaba en pareja y no pudimos conectar. Había una asignatura pendiente y cuando nos fuimos conociendo nos dimos cuenta que había mucho en común", contó Ulises Bueno en La Voz.

Ulises Bueno y Rocío Pardo.

"La comprensión en el arte que tiene cada uno, ella trabaja de lo mismo, haciendo arte. Nos conectamos desde el modo artista", agregó.

Tras esta oficialización, la pareja fue convocada para La Academia pero no logró llegar a avanzar en el certamen debido a la agenda laboral de Ulises y que Rocío decidió acompañar.

