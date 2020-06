Rocío Rial salió al cruce de los haters de Jorge en las redes

El domingo del Día del padre, Jorge Rial optó por compartir en sus redes un amoroso mensaje dedicado a sus hijas Morena y Rocío Rial. “Si hacemos un balance no sé si queda saldo positivo. Pero dejé todo en la cancha. Transpiré la camiseta y puse todo el amor que sabe dar un gallego criado a los tumbos. Perdón por tan poco. Las amo profundamente. Eternamente. Siempre estoy de este lado. Siempre”, escribió el conductor junto a una serie de imágenes junto a las jóvenes.

Pese a las tiernas palabras de Jorge, algunos usuarios salieron a criticarlo, pero hubo un mensaje en particular que encendió la furia de Rocío, la hija menor del hombre de Intrusos. “Te re sigo Jorge pero me da pena que tanto das y no te valoren, sos un genio desde chica te veo. Y también a tus hijas pero nunca se recibe lo que das. Nunca les alcanzó tu amor”, le dijo.

Estas palabras hicieron mella en Rocío quien salió al cruce: “¿Y vos qué sabés? Lo que se ve no es siempre lo que pasa, no importa hace cuánto lo sigas o lo veas. La gente debería dejar de opinar sin saber, más si vas a dar una opinión tan de mier... como meterte en la vida privada de una persona a la que decís que seguís y solo venis a tirar mier...”, cuestionó a la mujer sin pelos en la lengua.

Luego, la mujer redobló la apuesta y señaló los conflictos que el periodista tuvo con Morena pero Rochi continuó implacable: “Eso no es tema tuyo, es entre él y ella, si ellos lo hacen público está en cada uno meterse o no, si vos te metés es porque querés y te interesa opinar sobre cosas que no deberías opinar. Sí es tirar mier..., tranquilamente podrías haber dicho sólo feliz día como mucha gente lo está haciendo, pero preferiste meter un tema que nada que ver y dar tu opinión a quien no la pide”, cerró la discusión la joven.