Morena Rial hizo un importante cambio en su rutina tras la separación

Morena Rial atraviesa una nueva etapa de su vida, tras la separación de Facundo Ambrosioni. Mientras realiza el duelo, la joven cantante aseguró que se encuentra acompañada mientras también cumple con la cuarentena.

Después de la partida del deportista, la cantante recibió el apoyo incondicional de Rocío, su hermana, quien decidió mudarse con ella para acompañarla. "Rocío se vino a vivir a mi casa conmigo hasta que se termine todo esto. Se mudó apenas se fue Facundo", confirmó en Ciudad. "Nos llevamos bien", agregó.

Luego, More contó cuál fue la reacción de Jorge Rial cuando se enteró de la separación. "Mi papá me apoya en todo, es mi papá. Podemos tener peleas, pero es mi papá", dijo y aseguró que Romina Pereiro también le ofreció su contención. "Romi me ayudó a ver mejor las cosas. Me dio muy buenos consejos. Pero me hablo más con Jorge, es mi papá".