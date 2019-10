Romina Pereiro: "Al principio no me gustaba la exposición de mis hijas"

En diálogo exclusivo con CARAS, Romina Pereiro contó cómo es ser una verdadera "Mamá influencer". La esposa de Jorge Rial, que es mamá de Emma y Violeta, reveló detalles de cómo lleva su rutina laboral en Cuestión de peso, con el cuidado de sus pequeñas.

"Puedo organizarme con el trabajo pero soy medio obse. Trato de planificar y organizar horarios, rutinas", dijo sobre la organización en la rutina. Luego, se refirió a la exposición de sus hijas en las redes sociales. "Al principio no me gustaba mucho pero ahora lo tomo más natural. Ellas mismas me empezaron a pedir hacer videos, subirlos a las redes. Trato de no sobre exponer pero si que sea natural. Siempre y cuando ellas quieran, depende de la situación", aclaró.

La nutricionista confesó también si le gustaría que sus niñas fueran celebrities. "Que sean felices, lo que ellas quieran ser".

