Después de su paso por Bailando por un sueño, la actriz Romina Richi reapareció para confirmar una hermosa noticia.

La actriz anunció que está otra vez en pareja con un hombre desconocido en los medios que conquistó su corazón. Se trata de Tomás Gabrich, a quien conoció por amigos en común: "Estoy de novia... Hace poco, un par de meses", contó en Corta por Lozano.

Después de estar en pareja con Walter Abud, Romina Richi también había sido vinculada a Martín Bossi. “Venía como de estar un tiempo bastante sola, y sucedió. Y me enamoré. Es un amor. La vida me sorprendió. No estaba en mis planes. Hay que dejar también, ¿no? ", agregó.

Romina Richi presentó a su nuevo novio: quién es el hombre que la conquistó

Romina Ricci habló del supuesto romance con Gonzalo Valenzuela

Además de ser vinculada a Martín Bossi, Romina Richi también confesó que mantuvo una amistad "con derechos" con Gonzalo Valenzuela, ex de Juana Viale.

"¿Con Gonzalo Valenzuela tenes derechos? ¿ Es una amistad con derechos?", le preguntaron en una anterior entrevista. "No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años", disparó.

Gonzalo Valenzuela, señalado como ex pareja de Romina Richi.