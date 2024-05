El romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sacudió a la farándula argentina, pero nadie esperaba la reacción fulminante de Sabrina Rojas, expareja del actor. En su programa nocturno "Lo Mejor de América", la modelo y conductora no se contuvo y lanzó una serie de chicanas que dejaron claro que no tiene intención de quedarse callada.

La sombra de Griselda Siciliani siempre rondó la relación de Sabrina con Luciano Castro. Incluso cuando estaban juntos, Rojas no podía evitar pensar en la historia que su pareja había compartido con la actriz previo a su unión. Y ahora, con Castro y Siciliani en un romance público, era inevitable que Sabrina tuviera algo que decir.

"Habla al país... Sabrina Rojas", la presentó Daniel Ambrosino, y la modelo, sin vueltas, dijo: "A vos te hablo, Griselda Siciliani... sí, a vos... a vos te quiero decir: 'Bienvenida a la familia'". Sin embargo, lo que siguió fue una serie de comentarios un tanto picantes en donde también la ligó su ex.

Los comentarios filosos de Sabrina Rojas

Cuando Ambrosino le preguntó cómo le caía esta nueva relación, Sabrina fue contundente: "Me chupa soberanamente un huevo". La respuesta no dejó lugar a dudas sobre su postura.

Además, aprovechó para recordar las fallas de Luciano en el hogar: "Para las tareas del hogar como arreglar tuercas o caños, Castro es muy malo y me tenía que arreglar yo solita literalmente". Aunque no dejó de lado su lado más picante: "En otras cuestiones 'domésticas' mucho más íntimas, hace cosas muuuuy buenas. Todas las que pasamos por ahí damos fe de eso".

Rojas continuó con sus "palitos ninguneadores" al referirse a la duración de la relación entre Castro y Siciliani: "No tengo idea ni tampoco me interesa mucho cuándo empezaron a salir o si están hace tres semanas o más. Cada uno hace su vida y listo, que sean felices. ¿Ella? No sé, nada...".

Con honestidad desbordante, Sabrina admitió: "Pensé que el Gordo iba a estar más tiempo soltero. Tiene sus necesidades, obvio, pero pensé que iba a atender esas necesidades, no a ponerse de novio tan rápido. Es como que está poco tiempo soltero".

