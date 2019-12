Sabrina Rojas, contra Pampita: "No hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan"

Después de una luna de miel en Brasil, Sabrina Rojas fue la invitada de lujo de Mirtha Legrand y habló de la filtración de fotos hot de Luciano Castro.

La actriz y modelo relató el mal momento que tuvo que atravesar con su pareja. "Agradable no es. No fue sorpresivo para nosotros porque sabíamos que existían esas imágenes. Porque en el momento que estábamos separados cada uno hizo lo que quiso y lo que pudo", dijo con franqueza-

"Para seguir avanzando hay que blanquear. Las había visto a esas fotos. Lastima más a los que tenemos alrededor que a nosotros", agregó.

Luego, hizo referencia al enojo con Pampita cuando se "rió" de la filtración de las imágenes. "No fue enojo, fue advertir que no hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan, porque si hubiese sido una mujer o alguna de las chicas que estaba en esa mesa, levantan el programa", disparó.

"Como estamos levantando la bandera del feminismo y estamos tratando de generar consciencia con un montón de cosas, como que no nos cosifiquen y, ellas estaban haciendo lo mismo que estamos reclamando que no se haga", añadió.