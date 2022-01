Santi Maratea se quebró al revelar la noticia más triste

Santi Maratea reveló una de las noticias más tristes. A través de sus historias de Instagram, el joven influencer confirmó que Ezra, el pequeño al que meses atrás ayudó con una colecta, perdió la batalla contra el cáncer y falleció.



"Triste noticia, no sé cómo comunicar esto, creo que nunca voy a aprender. Lo único importante es enviarle todo mi apoyo a su familia, que los admiro muchísimo. Me parte el alma que pasen por esto", dijo Santi Maratea visiblemente emocionado. "Cómo querés que comunique esta noticia sin llorar. Me cuestan mucho estas noticias porque yo a todo le encuentro una vuelta, pero de la muerte ni hay vuelta", agregó muy acongojado.



"Se le va el sentido a la cosa y todos los consuelos de la muerte los conozco, pero no consuelan", cerró muy afectado reflexionando sobre la vida y la muerte.

Las colectas solidarias de Santi Maratea

“Cada vez que hago una colecta la cantidad de gente que ve mis historias sube. Es evidente que hay un interés de la gente en ser parte, en pertenecer”, expresó Santi Maratea en diálogo con Ángel de Brito semanas atrás y agregó: “A mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas. Yo vivo del laburo de siempre, es con las marcas y como influencer. Junto mucha plata para mí”.

“Cuando termino una colecta solidaria, hago una para mí para comprar algo que no tenga ningún sentido y que sea totalmente frívolo. La gente se copa mucho” aseguró el influencer en diálogo con el conductor de LAM, al comentar que cuando termina con una colecta, pide dinero para darse un gusto.



“Con las redes tengo un negocio armado que camina solo. Puedo desaparecer cinco meses y el negocio va a seguir funcionando igual. He dejado empresas que eran las que mejor me pagaban de todas, la fuerza que tiene lo que hago genera mucha más plata que el trabajo que puedo tener como influencer parándome a hablar con humor o tirar mala onda” comentó Santiago.

