¡Se calentó! La Bomba Tucumana destrozó a Lourdes Sánchez y El Chato Prada la defendió

Gladys La Bomba Tucumana protagonizó un fuerte momento televisivo junto a Lourdes Sánchez en el aire de LAM. La cantante atacó a su ex rival del Bailando y El Chato Prada no ocultó su enojo frente a los agravios.

"Yo no te voy a ayudar ni un poquito. No te voy a remar esta nota”, disparó Sánchez cuando La Bomba comenzó con sus ataques. A lo que la artista replicó: “Esta enana que empezó ayer. Esta petisita. Pobre persona. Me das mucha lástima Lourdes. Que ella cree que en su mente pequeña que ella me va a remar una nota a mí”, dijo Gladys.

Minutos más tarde, la ex participante del ciclo conducido por Marcelo Tinelli abandonó el móvil de LAM. Fue entonces que El Chato Prada utilizó sus redes para defender a su mujer: “Pobre señora”, escribió el productor de ShowMatch.

Señora mala — PABLO PRADA ☀️🇦🇷 (@elchatoprada) January 20, 2020

Al ver el gesto de Prada, Ángel de Brito acotó: “Se calentó el Chato. Me parece que se acaban de cerrar las puertas del Bailando para La Bomba”. “Yo no puedo ponerme a la altura de esta señora a ponerme a responderle las barbaridades que dice”, siguió Lourdes.

"Qué suerte es la mejor noticia que me pudiste haber dado. Si no le pongo un poco de pimienta yo... Y a la gente le encanta. Dejemos de ser hipócritas. Ella me odia. Lo dijo. No necesito que me ayudes. ¿Ayudar en qué sentido mi amor? La chica no es normal. No sé quién es. No sé quién es la chica que habla. Me da mucha risa. Esto es fuera de joda. ¿Me está hablando en serio la persona esta? Esta chica que empezó ayer, esta enana... Esta petisa", se había despachado la Bomba Tucumana cuando De Brito le dijo que Lourdes no le iba a remar la nota.