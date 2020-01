El nuevo tatuaje de Jorge Rial que puede enfurecer a Morena

Después de un período alejada de los escándalos, Morena Rial sorprendió con una fuerte declaración contra Jorge Rial.

En una entrevista para la TV uruguaya, la joven aseguró cómo es el actual vínculo con el periodista. "Con mi papá está todo bien porque es el abuelo de Fran. Pero nunca va a volver a ser la relación que teníamos antes de todas las peleas. Siempre queda algo en él y en mi persona, pero intentamos llevarnos lo mejor posible", aseguró la cantante en diálogo con el canal 10 de Uruguay.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones, el periodista no hizo comentarios al respecto pero tuvo un contundente gesto que puede generar la ira de su hija. El periodista decidió hacerse un tatuaje sobre sus "hijastras" Emma y Violeta (las niñas de Romina Pereiro) y compartió imágenes de este diseño en sus redes.

Durante la nota en Uruguay, la joven cantante tuvo frías palabras para su papá, aunque fue amable con su actual esposa. "Es su vida y yo no me meto. La respeto a ella porque es su mujer", aseguró More y también reprochó que el conductor de Intrusos no la impulsó en su carrera mediática. "Para él será fácil pero para mí no porque a mi papá no le gusta que esté expuesta".