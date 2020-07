Se conocieron detalles de la autopsia del cuerpo de la novia del "Mago sin Dientes"

Ayer por la tarde Ana María Patricelli, la novia de Pablo Cabaleiro, conocido como "El mago sin Dientes" fue encontrada muerta en su casa con una bolsa en la cabeza y la noticia conmocionó al mundo del espectáculo argentino. La fiscalía calificó su muerte como "dudosa" y los expertos ya se encuentran investigando el deceso.

Hoy Ariel Wolman en "Nosotros a la Mañana" relató datos de ella y de los comienzos de la autopsia: "Esto fue el lunes a la noche. Ella tiene dos hijas, la de 15 no iba a dormir a la casa ese día y la de 18 había arreglado salir. Cuando la hija, de 18 años, de Ana María vuelve la ve en un estado de ebriedad, había varias botellas de alcohol, y la ayuda a recostarse. Esto es a las tres de la mañana del día martes. A la mañana, llega la empleada doméstica y con su hija vieron que Ana María estaba sin vida, con la bolsa negra, pastillas antidepresivas y varias botellas de alcohol. Según relató el padre de las chicas, hace un mes había iniciado un tratamiento psiquiátrico".

“Hasta ayer la carátula indicaba que podría ser un suicidio, pero había que esperar hasta esta mañana para ver qué decía el cuerpo. Y la autopsia, te va a sorprender, por lo de la bolsa negra. No murió por asfixia. Tampoco tenemos la certeza de que ella quiso quitarse la vida. Falta el informe toxicológico que estará en unos días. Ella estaba consumiendo pastillas antidepresivas y hubo una mezcla con analgésicos para dormir. Había botellas de alcohol, de champagne… Pero lo que dice la autopsia es que fue congestión, un edema pulmonar y meningoencefalico. Y, lo más importante, no hay lesiones externas ni internas. Se descartan terceras personas. No hubo una persona que provocara golpes. Pudo ser un parocardíaco por lo de la congestión y edema pulmonar. Descartan asfixia. El horario de su muerte fue, más menos, entre las 7 y 9 de la mañana", aseguraron.