¿Se cruza con su ex? Martín Baclini reveló con quién pasa la cuarentena su novia

Desde su departamento, Martín Baclini dialogó con "Los Angeles a la Mañana" sobre todos los temas que lo involucran, su trabajo como empresario textil, su participación en suspenso en "Bailando por un Sueño" y su relación con Agustina Agazzani, con quien está de novio pero desde que empezó la cuarentena no se pudieron ver más.

Ni bien comenzó el programa Angel de Brito y las "angelitas" quisieron saber si se mandaban videos o fotos hot "para mantener viva la pasión" y Manrtín respondió: "No, yo no soy de mandar fotos y videos, no es lo mío, me da mucha vergüenza y Agus tampoco manda. La verdad es que la cuarentena nos mató porque apenas comenzamos la relación nos tuvimos que guardar". Picara Yanina Latorre preguntó su habían consumado la relación y si fue exitosa y él sin decir nada levantó sus pulgares.

Ahora minutos más tarde otra de las panelistas le preguntó si él sabía que ella estaba haciendo cuarentena en el mismo edificio que su exnovio, Agustín. Y, cuando parecía que el tema se ponía tenso él explicó la situación: "Agustín es el exnovio se fue a vivir a la casa de "Pocho" que es su mejor amigo que vive en el mismo edificio que ella. ¿Qué opino yo? Y mucho no puedo decir ella vive ahí, además no tengo motivos para desconfiar, son circunstancias de la vida. No me queda otra. Igual con Agus nos hablamos todos los días por video llamada y estamos muy bien.