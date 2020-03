Agustina Agazzani, la pareja de Martín Baclini, habla de su relación con el y sus sueños

Desde hace varios años viene creciendo y afianzándose como modelo. Con apenas 25 años Agustina Agazzani enfrentará este año uno de los mayores desafíos de su vida ya que con su pareja (con quien sale hace muy poco tiempo) Martín Baclini, y exnovio de Cinthia Fernandez, participará de la nueva edición de "Bailando por un Sueño".

Convertida en noticia desde que se conoció su romance con el empresario, la bellísima modelo dice que admira profundamente a Pampita, que es muy pronto para hablar de "enamoramiento" con Baclini y que no teme cruzarse con Cinthia en la pista de baile. Es dueña de su propia marca “AZZ Clothing” y en una entrevista exclusiva con CARAS reveló sus sueños, habló de su carrera, de cómo se prepara para el certamen y por supuesto sus sentimientos hacia Martín.

¿Cómo se están preparando con Martín para el "Bailando..." justo en estos tiempos difíciles...Crees que tienen chances de ganar?

Para el Bailando a nivel baile nos estábamos preparando con clases particulares ya que ninguno de los dos es bailarín, pero con la situación del Coronavirus decidimos tomar las medidas preventivas de quedarse en casa, así que cancelamos las clases. Y a nivel personal, a mi personalmente no me cayó la ficha todavía de la gran experiencia que voy a vivir, pero todos los días trato de ser consciente de ello. Creo que todas las parejas del certamen estamos en igualdad de condiciones de ganar, pero no se si podremos ganar, depende del esfuerzo que le pongamos.

¿Le genera temor o te molestaría enfrentarte a Cinthia, la exnovia de Martin?

En lo absoluto, tal vez en algún momento pudo haber dicho algo hacia a mi, y lo comprendí, pero creo que a esta altura ya sabe que no tengo nada en contra de ella, de mujer a mujer la respeto y estoy tranquila con la situación de cruzármela.

Para quienes no te conocen, ¿Cuales son tus hobbies y sueños?

Creo no tener hobbie, me paso los días trabajando (como modelo o en mi propia marca “AZZ Clothing”) y soy feliz así; si me queda tiempo libre, lo disfruto mucho sola o acompañada, en el plan que sea. Mi mayor sueño era y es poder vivir de lo que más amo en la vida: el modelaje, y cada día qué pasa me siento realizada con ello. De ahí en más, solo deseo trabajar día a día para crecer en mi profesión y seguirme preparando (como lo hago desde siempre con la actuación, y ahora con el baile) para hacerle frente a las oportunidades de la vida.

¿Qué te conquisto de Martín?

Martín es un hombre asombroso, lo conozco hace muy poquito, así que creo que me queda mucho por conocer para poder elegir objetivamente solo una virtud de él.

Martin dijo que lo haces muy feliz. ¿Te sentís enamorada?

Yo también soy feliz, pero para hablar de enamoramiento me parece que es muy pronto ¿no?

¿Y cómo definirías tu relación con él?

Nuestra relación es una relación de bien mutuo, y mientras tanto irnos conociendo de a poco.

Finalmente, ¿quién es tu referente en el mundo de la moda y la actuación?

Mi mayor referente es la inmensa Pampita, desde siempre.