¡Se dijeron de todo! Lourdes Sánchez y Andrea Taboada protagonizaron un filoso cruce

Un gran revuelo se generó luego de que Ángel De Brito contara que había entrevistado a Moria Casán en su programa de radio y que le preguntó cuál era la Angelita que le gustaba más. Sin vueltas, la diva reveló: “Yanina Latorre y Mariana Brey”.

Aprovechando la respuesta de "La One", Lourdes disparó picante contra su compañera, Andrea Taboada. “A vos te dio bronca que Moria no te eligió, se te notó en la cara. Estás celosa” dijo la mujer del Chato Prada. La respuesta, no tardó en llegar del otro lado: “Primero, desubicada y a destiempo total, ‘timing’ por favor” respondió Taboada.

“¡No me vas a enseñar vos de ‘timing, please!”, retrucó Lourdes a lo que su compañera insistió: “Timing de esto sí, porque no sabías lo que iba a decir”, cerró.