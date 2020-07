Sergio Verón le dio la bienvenida a sus hijas adoptivas

View this post on Instagram

“BIENVENIDAS” 👯‍♀️ ...y un día tomamos la merienda, hicimos tarea del cole, jugamos, hicimos guerra de almohadas, pensamos cómo sería la habitación con lindas camas y sábanas divertidas, planificamos una piyamada, saltamos, jugamos con Pancha🐾, le hicimos mimos a Tita🐾y reímos sin parar. . Todo eso hubiese sido imposible sin amor; y quedó en evidencia que fue el amor lo que nos desbordó. . Allí fue cuando se puso de manifiesto que los lazos de sangre no son determinantes para constituir profundas relaciones de amor. La adopción implica ese maravilloso “doble” proceso; el de unos papás que adoptan a niñas como hijas, y el de esas maravillosas niñas que adoptan a unos papás como padres. Donde no es la sangre, sino el vínculo con presencia, paciencia, disposición y amor, lo que consolida y cimienta una familia. #ellas👯‍♀️ #familia #mascotas #hogar #papá #papi #hijas #dospapás #doshijas #finde #undiaconellas ❤️ #volverán ❤️