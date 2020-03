Silvina Escudero habló de la filtración de su foto hot

Silvina Escudero vivió un momento incómodo en Divina Comida cuando Pía Slapka la acorraló con una pregunta sobre su pasado.

La rubia fue al hueso y le consultó sobre la foto hot que se filtró hace varios años. "A vos se te viralizó una foto prohibida, ¿no?", tiró y la morocha se mostró incómoda.

"Sí. Y fue horrible. No me tengo que hacer la copada", dijo sin cara de pocos amigos y siguió: "En ese momento me afectó un montón. Me sentí horrible, todos los medios hablaban de eso y yo ni siquiera podía escucharlo", aseguró.

"Estaba con Nico (Riera) la foto me la sacó él. Estaba en una computadora que después se mandó a arrgelar. Me sentí mal, muy mal. Triste y deprimida. Gasté mucha plata en abogados y no pude lograr nada... la realidad es que me dio mucha bronca", agregó.