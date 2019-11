Sofi Morandi habló de su nuevo amor

Después de los rumores de romance con Franco Masini y con Kevsho, Sofi Morandi confirmó que está en pareja. En la pista del Bailando, la morocha abrió su corazón y le dijo a Marcelo Tinelli que está conociendo a alguien aunque no se animó a decir que está de novia.

“Estoy conociendo a alguien. Pasa algo con las parejas millennials que ni uno mismo sabe si está en algo o no”, le dijo al conductor. "Mi tía el otro día me decía que ella no podría vivir en mi época, porque no podría tener algo fijo y es verdad. Por ahí estás con alguien re enamorada por dos meses y después te dejás de hablar. Pasa eso”, agregó.

Tinelli, intrigado, quiso saber más de este romance y tiró: “¿Se llega a decir ‘te amo’?”, dijo "El Cabezón" y Morandi disparó: “Me cuesta abrirme, pero he dicho varios ‘te quiero’ últimamente. Es muy importante, por eso lo tengo que decir cuando esté segura”.

¿Quién será el afortunado?