Sofía Calzetti abrió su corazón y compartió los detalles de su reciente reconciliación Sergio "Kun" Agüero, con quien había tenido una crisis semanas atrás que desató una separación que causó revueli.

En los últimos días, los rumores de una posible reconciliación se hicieron evidentes cuando la expareja fue vista junta en varias ocasiones, lo que finalmente fue confirmado por Calzetti durante una entrevista con “Socios del Espectáculo”.

"Con Sergio está todo bien, estamos volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo... Fuimos a un casamiento", afirmó Sofía, dejando claro que la relación va por buen camino.

Qué pasó entre Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Cuando se le preguntó sobre los motivos detrás de su separación y si había terceros involucrados, Calzetti fue categórica al negar cualquier influencia externa en su relación. "No, no hubo terceros. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que uno puede tener. Pero nada que ver con terceros, ni nada grave", explicó.

Además, se abordó el tema de los celos, que en el pasado habían sido motivo de especulación. "Eso fue más al principio de la relación. Él cambió un montón. Siempre está dispuesto a mejorar, a cambiar. Los dos estamos dispuestos a evolucionar juntos. Eso es lo importante", dijo Sofía Calzetti.