Sofía Calzetti semanas atrás fue noticia cuando salió a la luz la separación con el Kun Agüero. En las redes salieron imágenes de la joven en la Bresh a los besos con un hombre, por lo que se rumoreaba una infidelidad.

Yanina Latorre reveló en LAM que ellos están separados haces meses y que están intentando recomponer su relación con el exjugador de fútbol. La modelo habló de como se encuentra su presente amoroso.

La palabra de Sofía Calzetti en LAM

Sofía Calzetti tuvo una entrevista en LAM por el cronista Santiago Sposato, quien le preguntó por la relación con el Kun Agüero. “¿Hoy estás de novia o no con Sergio?”, a lo que la modelo respondió: “No, no estoy en pareja. Lo quiero, es una persona que quiero un montón y tengo buen diálogo”.

Luego, le dio el pie para hablar de las causa de la separación: “Eso queda en nosotros, problemas de pareja, pero está todo bien”, contestó Sofía Calzetti.

Sofia Calzetti y el Kun Agüero

Antes de finalizar, y luego de que tocara el tema nuevamente del Kun Agüero, y de estar viviendo en un departamento de él y hasta incluso que pidió una compensación económica: “Perdón pero se hablan muchas boludeces…” cerró Sofía Calzetti.