Sol Pérez, en crisis con su novio: las pruebas que confirmarían la separación

Sol Pérez y Guido Mazzoni habrían puesto punto final a su relación luego de cuatro meses de intenso amor.

Aunque la pareja no confirmó la ruptura, las pruebas en las redes sociales son más que evidentes y la rubia decidió borrar todas las postales junto a su amor.

El empresario, por su parte, decidió dar de baja su cuenta de Instagram y se alejó de lo mediático.

La pareja apostó a la convivencia a las pocas semanas de empezar la relación y hasta planearon tener un hijo. "Si viene un bebe sería feliz, no tendría ningún problema en convertirme en madre. Es uno de los sueños que una siempre tiene o piensa para el futuro. Con respecto a mis parejas siento que siempre elegí mal a mis novios pero creo que esta vez no me equivoqué. Igual con mi actual novio tuvimos crisis de convivencia para ya la superamos", dijo días atrás sobre esta posiblidad.

¿Será el fin del amor o una crisis pasajera?