Sol Pérez reveló la tortuosa relación que vivió en el pasado y la marcó

Siempre las noches del sábado en "Podemos Hablar", el programa de Andy, se revelan historias a veces nunca contadas por los protagonistas. Virtud del conductor o de los participantes que abren su corazón y cuenta su intimidad. En esta oportunidad Kusnetzoff llamó al "Punto de Encuentro" a "aquellos que la pasaron mal en una relación" y Sol Pérez contó un lamentable episodio que vivió con una ex pareja.

"Estuve de novia con un chico dos años y medio y me había re enganchado. Era un hijo para mi familia, para mi abuela era un nieto mas, pero me empezó a hacer cosas que yo soportaba y ahora veo que estaba mal. Toleré dos años de mal trato. Era una mujer sometida. En su cumpleaños no me dio ni bola, le compré las zapatillas que el quería y ni gracias me dijo. El estaba jugando a la play, yo me fui a dormir y no me despertó para que lo salude como yo le había pedido, necesitaba dormir porque al otro día tenía que ir al canal muy temprano. De repente el hermano se acostó en la cama de al lado mio y empezó a tener relaciones con la novia", comenzó contanto.

"Mi novio estaba de joda con su madre y yo estaba viviendo una situación fea, el se enojó conmigo por quejarme y me agarró las cosas y me llevó a un colchón en el piso a otro cuarto y yo lloraba porque no dejaba de hablarme mal y decirme que nadie lo había saludado por su cumpleaños por mi cumple. Me bajó la presión, no se lo conté a mi papá porque lo mataba. Mi novio me dijo que le arruiné el cumpleaños. Era un maltratador", cerró la ex chica del clima.