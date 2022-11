"Soy de Argentina, Tierra de Maradona", el nuevo sencillo de L-Gante

A pocos días de que comience el Mundial Qatar 2022, el cantante de cumbia 420 L-gante, sacó su nuevo sencillo en apoyo a la Selección Argentina. Si bien varias bandas hicieron sus propios sencillos, el cantan no se quiso quedar afuera.

La Mosca estreno su tema "Muchachos" antes del encuentro de la Selección contra Emirato Árabes Unidos, L-gante mostro en sus historias de Instagram el próximo hit.

“La banda está loca / Dale Messi que nos traes la copa / Soy de Argentina, tierra de Maradona”, son algunas de las estrofas que compartió L-gante del próximo sencillo.

Zulma Lobato convoca a L-Gante

La mediática Zulma Lobato, pidío tener una reunión con el cantante de cumbia 420, para hacerle una propuesta muy especial

“Quiero hacer con él la canción de ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ pero en ritmo 420. L-Gante es muy famoso y sé que me iría para arriba”, cuenta Zulma, quien no esta pasando por su mejor momento.