Stefanía Roitman habló de sus celos a Ricky Montaner

Stefanía Roitman quedó varada en Miami en plena cuarentena y debió convivir de manera "forzada" con Ricky Montaner, su pareja hace algunos meses.

A pesar de estar lejos de su familia, la diosa admitió que la convivencia con el hijo de Ricardo Montaner es plena y esquiva las discusiones. “Desde que estamos conviviendo, es muy difícil pelearnos porque tanto Ricky como yo esquivamos la pelea", admitió en diálogo con eltrecetv.

Sin tapujos, Roitman también se refirió a los celos entre ellos y admitió que los sintió en determinadas circunstancias. "Lo que sí decimos siempre es que esta cuarentena fue y sigue siendo una prueba de fuego. Yo he sido celosa con Ricky por determinadas cosas que me parecieron raras. Y por lo general, él me entiende, me da la razón y me explica. Yo no le doy ninguna razón para que sea celoso. Él día que haya una escena medio picante con beso en una novela, se la va a tener que bancar, pero sé que capaz va a haber una charlita de por medio. Igual él, en sus videoclips, no se queda atrás", asumió.

Luego, sobre la posibilidad de convivir en Miami, donde actualmente está instalado el músico, confirmó que es una posibilidad que analiza. “Sí, como poder, puedo irme. Porque estaría con Ricky y acá puedo laburar. Pero no lo tomaría como algo sedentario, porque Ricky tiene un trabajo súper nómade cuando sale de gira, salvo en cuarentena. Así que podría estar un tiempo acá y un tiempo en Buenos Aires”, disparó.