Suspendieron una función de teatro por una pelea entre Farro y Sol Pérez: todos los detalles

Mónica Farro y Sol Pérez protagonizaron un gran escándalo en Mar del Plata por lo que debieron suspender la obra 20 millones que encabeza Carmen Barbieri.

Al parecer, el cruce fue tal entre ellas que la "chica del clima" se negó a realizar la segunda función del viernes. Carlos Rottemberg, productor del show, confirmó la mala noticia y fue contundente. "Deplora este tipo de situaciones anti profesionales”, dijo el empresario en redes sociales y se disculpó con el público, al que definió como un “rehén inmerecido” de esta disputa entre las actrices.

Lo cierto es que Farro, una de las implicadas, dio su versión de los hechos y contó detalles. “Yo llegaba y saludaba a todo el mundo pero ella no me respondía. Cuando una persona no te saluda… Le fui a preguntar qué le pasaba. Soy una persona frontal: fui al camarín, estaba la vestuarista y otras personas: le pregunté si tenía algún problema. Y empezó a los gritos, pero con mi vida personal. No puedo decir los insultos porque son horribles”, dijo en el programa radial Polino Auténtico.

Luego, se refirió a la versión de que se habían ido a las piñas: “Obviamente si vos me insultás yo te voy a responder, ¿pero a los golpes? Jamás. Ella se paró adelante mío y me decía ‘pegame, pegame’”, disparó.

" Te repito: estaba sentada en un sillón cuando ella me gritaba, me insultaba. Se metió con mi hijo, se metió con mis padres y le dije ‘de mi familia no hablás’. Dentro de los gritos que me decía, y los insultos, me dijo ‘tu hijo se fue porque le das asco y tu familia siente vergüenza por vos’”, aseguró.

Sol Pérez, por su parte, fue menos detallista y eludió el tema. “No sé si se solucionó todo. No voy a hablar de nada, no tengo ganas. Hablé con Guillermo Marín, supongo que debe estar acá”, dijo en Implacables. “Quiero que se cumplan mis condiciones del contrato y nada más”.