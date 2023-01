Tamara Báez habló de "cuernos" en un video a pesar de mostrarse buena onda con L-Gante

Tamara Báez y L-Gante revolucionaron las redes una vez más cuando confirmaron que estaban pasando unos días en Mar Del Plata juntos, con su hija Jamaica. La joven confirmó que mantiene una relación buena con su ex, a pesar de las denuncias judiciales que hizo en 2022 y los cruces que mantuvieron en redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas, la influencer compartió un video en donde habló de "cuernos" de forma irónica.

A través de sus historias de Instagram, Tamara compartió un video en donde se encontraba de paseo junto a su hija. En un momento, Báez enfocó a la pequeña que estaba observando a un ciervo rojo en un parque de juegos y con contundencia dijo: "¿Eres tú Tamara? ¿Mamá eres tú?", dijo mostrando la cornamenta del animal de concreto.

Tamara Báez dio detalles sobre su situación actual con L-Gante: “Salimos de joda juntos”

Durante una entrevista con "Socios del Espectáculo", Báez se encargó de aclarar su estado sentimental con L-Gante. “Jamaica está muy feliz y eso es lo que nos importa a nosotros. Nos dimos cuenta que tiene que estar todo bien por ella. Sí, está bueno llevarse bien. De hecho, salimos de joda juntos, ya”, respondió Tamara, confesando que su hija fue la razón de su reconciliación.

El periodista de Socios Del Espectáculo se sorprendió por estas últimas declaraciones de la ex de L-Gante, que se lanzó en los últimos días como cantante. “¿Son dos ex con buena onda, vos le marcás si una chica lo mira, o él te cela a vos?”, le preguntó curioso el cronista, a lo que Tamara respondió con mucha serenidad: “No, tranqui. Por ahora, recién arrancamos. Todavía no pasamos esas situaciones de celos, pero está todo bien. Somos como amigos”, sentenció.

