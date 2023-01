Tamara Báez y L-Gante revolucionaron las redes una vez más cuando confirmaron que estaban pasando unos días en Mar Del Plata juntos, con su hija Jamaica. Todas las fotos y salidas que organizaban indicaban a una posible reconciliación entre ambos, pero todos estos rumores fueron rápidamente desmentidos por la expareja.

La mamá de Jamaica recibió a Socios Del Espectáculo en la casa en la que se está hospedando en Sierra De Los Padres, y durante la entrevista, Báez se encargó de aclarar su estado sentimental con el cantante y demostrar la buena relación que han sabido desarrollar.

Tamara comenzó elogiando el lugar en el que se hospedaba, mostrándose muy feliz. “Este lugar es muy lindo, tiene mucha paz”, comenzó expresando en la nota.

Tamara Báez, L-Gante y Jamaica.

Rápidamente el notero cambió el tema de conversación a lo que está en boca de todos: su situación con L-Gante. “Me imagino que este lugar los ha unido mucho, ¿te visita Elián?”, le preguntó.

“Jamaica está muy feliz y eso es lo que nos importa a nosotros. Nos dimos cuenta que tiene que estar todo bien por ella. Sí, está bueno llevarse bien. De hecho, salimos de joda juntos, ya”, respondió Tamara, confesando que su hija fue la razón de su reconciliación.

El periodista de Socios Del Espectáculo se sorprendió por estas últimas declaraciones de la ex de L-Gante, que se lanzó en los últimos días como cantante. “¿Son dos ex con buena onda, vos le marcás si una chica lo mira, o él te cela a vos?”, le preguntó curioso el cronista, a lo que Tamara respondió con mucha serenidad: “No, tranqui. Por ahora, recién arrancamos. Todavía no pasamos esas situaciones de celos, pero está todo bien. Somos como amigos”, sentenció.

Báez luego especuló sobre la posibilidad de volver a encontrar el amor. Al ser preguntada sobre su estado sentimental, sentenció: “Estoy súper. Estoy sola, tranquila con mi hija”, mostrándose un tanto desinteresada por formar pareja con alguien nuevamente. Sin embargo, el cronista le preguntó sobre si le gustaría enamorarse en el futuro, a lo que la cantante contestó: “Obvio, sí, más adelante, sí”.