La realeza británica, enojada con "The Crown" por tratar de infiel a la reina Isabel

Un nuevo pequeño escándalo vincula a la realeza británica con la serie The Crown. Resulta que Dicki Arbiter, el ex jefe de prensa de Isabel II, denunció al creador de la serie de mentir acerca de una supuesta infidelidad de la reina en algunas parte de la exitosa serie.

El comentario tuvo que ver con que en una parte de la historia, la reina se va de viaje junto a Lord Porchester, que se retrasa por un tiempo. En la trama, Felipe de Edimburgo está casi convencido que el motivo del retraso fue a causa de un amorío entre ellos.

"Todo esto me parece de muy mal gusto y totalmente infundado. La reina es la última persona en el mundo que consideraría mirar a otro hombre que no fuese su marido", aseguró Arbiter. "Esto sólo es un rumor que ha estado por ahí rondando durante décadas, pero no tiene ningún fundamento. ‘The Crown’ es una ficción", explicó la mujer en cuestión.

Peter Morgan, el creador de la serie, también se pronunció al respecto y se defendió diciendo que él piensa historias a partir de los sucesos que le acercan los investigadores del proyecto.

El misterio se develará cuando Netflix estrene el 17 de noviembre, la tercera temporada. Allí veremos como Olivia Colman -ganadora del Oscar- se destaque en el rol protagónico.