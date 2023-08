Daniela Celis está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, al confirmar hace unos días que será mamá y por doble, ya que está esperando gemelos. Cabe recordar que, en reiteradas ocasiones dejó en claro que siempre quiso ser madre de joven y finalmente su sueño se cumplió, junto a Thiago Medina, quien es el padre. En una entrevista en A la Barbarossa, revelaron los nombres que tienen pensado para los bebés.

Una vez esclarecido los fuertes rumores de embarazo de Dani, siguen en circulación los de una crisis con el joven de 19 años, que el fin de semana pasado, mediante su programa de streaming y en compañía de Ariel Ansaldo, aclaró: “De mi parte estoy re contento. A todos los que dicen que no me voy hacer cargo, obvio que me voy hacer cargo. Son mis hijos’’, expresó y aprovechó para decir que continúa en pareja con la futura madre.

Thiago Medina y Daniela Celis

Sin embargo, Julieta Poggio, gran amiga de Celis, la apoyó y se mostró muy feliz por el anuncio, pero metió la pata en diálogo con Intrusos, cuando le consultaron sobre el embarazo y generó dudas sobre la relación de la pareja que se formó en GH, al revelar un dato que hasta hace poco desmentían.

Cuáles fueron las palabras de Julieta Poggio que pusieron en duda la verdad de la relación de Daniela Celis y Thiago Medina

"Creo que no están viviendo juntos, pero sé que van a estar juntos en el proceso", empezó diciendo en el programa de espectáculos, aunque anteriormente Daniela ya había develado ese dato, pero luego Juli añadió: "¿Si se van a reconciliar? No creo, pero sí es lindo que al menos estén acompañándose", expresó.



Dichas palabras fueron suficientes para confirmar que, al parecer, Daniela Celis y Thiago Medina ya no estarían juntos oficialmente, pero sí, acompañándose durante el proceso de embarazo de la flamante madre.

D.M