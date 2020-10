¿Tiene novio? Los sugerentes mensajes de More Rial

More Rial abrió parte de su intimidad y contó cómo es su situación sentimental. Mediante sus redes sociales, la hija de Jorge Rial se animó a hablar de su vida privada y dio un detalle inesperado. ¿Tiene nuevo amor?

Mediante las preguntas y respuestas de Insta Stories, los seguidores de la cantante indagaron sobre su situación sentimental. "¿Sola o soltera?" fue una de las preguntas de sus followers. "Pasapalabra", respondió ella jugando al misterio.

Luego otro fan insistió: "¿Estás con alguien tipo novia? a lo que ella contestó: "De novia no". Más adelante, sus seguidores continuaron insistiendo sobre su estado sentimental y fueron al grano. "Cuando vas a dar el nombre de la persona con la que salís", consultaron y ella reiteró: "No salgo"

A pesar de las respuestas enigmáticas, días atrás una señal de Martín Casar, su ex pareja, encendió las alarmas. A pesar de la distancia, el cordobés dio like a una de las últimas publicaciones de More y despertó rumores.

En un reciente post More expresó: "Y seguirás siendo arte, aunque no tengas quien te admire", junto a un emoji de una coronita, lo que generó la rápida reacción del deportista.

¿La quiere reconquistar?