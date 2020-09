¿Martín Casar quiere volver a conquistar a Morena Rial?

Como siempre, More Rial muestra sus looks y sus cambios de imagen a través de su cuenta de Instagram y, tan encantada quedó de la última foto que se tomó, que ahora, la ubicó como su imagen de perfil. Pero ese detalle no fue el que despertó la curiosidad de sus más de 1,2 millones de seguidores, sino un "like" que le dedicó nada menos que Martín Casar, joven con quien la hija de Jorge Rial estuvo de novia en 2018. ¿La quiere reconquistar? Por lo menos eso es lo que se preguntan todos.

No hay registros recientes de likes o comentarios del futbolista hacia More quien en su posteo escribió: "Y seguirás siendo arte, aunque no tengas quien te admire", junto a un emoji de una coronita. La mamá de Francesco, hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni está soltera y quizás Casar quiere comenzar por intermedio de las redes a tener un acercamiento con la influencer. Pero eso no fue todo...

Otro dato clave que demuestra que el joven está acercándose a ella es que también likeo una publicación de Jorge Rial que reflejó CARAS en su cuenta de Instagram. En el posteo se ve al "Intruso" tomando mate y uno de los primeros en darle corazoncito a la publicación fue Martín. En caso de que quiera reconquistarla, ¿le dará More una segunda oportunidad? Amor 2.0.