Tití Fernández preocupó a todos en MasterChef Celebrity 3

Tití Fernández vivió un momento que preocupó a todos en "MasterChef Celebrity 3". El concursante tuvo que hacer un desafío en conjunto con Joaquín Levinton y debió ser asistido por un enfermero.

El periodista deportivo sufrió una leve descompensación en medio de las grabaciones y por suerte ahora está bien. "No puedo más, empiezo a transpirar, me empiezo a sentir un poco mal y me tengo que sentar. En un momento me empezó a faltar un poquitito la respiración", relató Tití.



Asistido por el personal sanitario del programa, al periodista le tomaron la presión mientras Levinton continuaba con el desafío. "Gritó mucho, no está para estos trotes. No está para seguirme a mí", le dijo Joaquín con humor.



MasterChef Celebrity 3: Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton estarían comenzando una relación

Charlotte Caniggia habría conquistado el corazón de Joaquín Levinton. “Una nueva pareja que se formó en MasterChef. Se conocieron ahí, porque las grabaciones son largas. Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos” aseguró Pampito en el ciclo de "Mañanísima".

Fuentes del programa aseguran que se ve a la participante de MasterChef muy contenta últimamente. “Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo” agregó Pampito en el ciclo de Ciudad Magazine.

“Esta pareja reciente, que me gusta y combina, es la de Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, el cantante de Turf” cerró el periodista.

