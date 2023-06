Morena Rial sigue en el ojo de la tormenta. Tras las fuertes declaraciones que realizó contra Jorge Rial, ahora la joven de 24 fue señalada como autora de un robo en los camarines de LAM, programa al que asistió la semana pasada.

En medio de esta situación de desconcierto, Morena hizo su descargo: "En vez de hablar de temas que no son verdad y culpar a gente que no tiene nada que ver, por qué no se focalizan, si son tan periodistas y saben tanto, si tienen tanta información, de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir, de todo el maltrato físico y psicológico que he vivido en mi vida, por qué no se interiorizan en eso, en todas las cosas que yo tuve que padecer de chica", expresó indignada.

Todos los ilícitos de los que fue acusada Morena Rial

Esta no es la primera vez que Morena es señalada en algún ilícito, sino que este mismo año la joven causó controversia cuando salió a la luz que sería cómplice de robos en el country donde vive en Córdoba.

“Morena se junta con gente de la villa Colonia Lola, tiene amistades de ahí, los hace ingresar al barrio, ellos entran a casas de vecinos a robar y después se van con ella en auto, ese sería el modus operandi que tendrían”, contó Pochi de Gossipeame, sobre las acusaciones que lanzaron contra la hija de Jorge Rial. De hecho, los residentes del lugar habrían querido juntar firmas para echarla.

Previo a esto, la joven también había sido señalada como “mechera”. Fue Facundo Ambrosioni, su expareja y padre de su hijo, quien la acusó de llevarse varios teléfonos celulares de dos locales comerciales que tiene su familia, lo que llevó a Morena a tener una causa judicial en su contra que aún sigue en curso.

Según Carlos Nayi, abofado de Ambrisione, Morena "fue imputada por daños y robos calificados (...) los hechos están probados por la cantidad de cámaras de seguridad que tienen". Esta información fue brindada en ese momento por el programa "A la tarde", en el cual Morena estuvo hablando de su padre días atrás.

Al conocerse estas novedades, la joven había hecho un descargo en LAM. Consultada por los ilícitos, aseguró: "Imaginate que no ccamino ni una cuadra como para andar robando", dijo desligándose del tema.

El momento en que Silvia D'Auro habló sobre los comportamientos erráticos de Morena Rial

En diálogo con Fernanda Iglesias para "La Nación", Silvia D'Auro aseguró: "En un momento tuve que empezar a dormir con la puerta de mi cuarto cerrada por miedo a que me lastimaran. Tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa".

"Los chicos adoptivos tiene como una historia de que, como creen que fueron robados, porque esto tiene que ver con el tema de los hijos de desaparecidos, tienen una tendencia a robar: robar plata, robar cosas, esconder cosas porque sienten que fue lo que hicieron con ellos", agregó D'Auro en aquella entrevista que brindó en el 2014.

