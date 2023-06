Morena Rial sigue generando polémica, tras las fuertes declaraciones que realizó contra Jorge Rial. De programa en programa, fue revelando datos impensados, desde cómo eran las relaciones de su padre con sus exparejas, sobre su madre biológica hasta su hermana biológica, Rocío. Pero no fue hasta el martes de 6 de junio que todo empeoró para la joven de 24 años tras ser señalada como autora de un robo en los camarines de LAM.

Cabe recordar que, no es la primera vez que Morena se ve envuelta en una situación de hurto, ya que hace unos meses atrás, fue acusada de ‘’mechera’’ en un local de ropa, luego de ser imputada por ‘’robo, hurto y coacción’’ en un negocio de celulares de su expareja, a su vez fue apuntada de no cumplir un canje para un emprendimiento.

Morena Rial acusada de robar en LAM



En medio del escándalo que generó el conflicto entre padre e hija, crece otro, debido a que la semana pasada, varias angelitas, como Estefi Berardi, Mónica Farro y Marcela Feudale, les habían robado tarjeta de crédito, maquillaje, entre otras cosas en los camarines de LAM. Inmediatamente en el canal comenzaron a sospechar de la hija de Jorge Rial, por haber sido una de las invitadas en el programa, además se encontraba en el piso.



Una semana después, Morena rompió el silencio mediante un audio que dieron a conocer en LAM, pero ayer, domingo por la noche, decidió extender su descargo a través de su cuenta de Instagram y apuntó fuertemente contra los que la criticaron y acusaron de ‘’chorra’’.

Morena Rial se defendió de las acusaciones

A través de sus historias de Instagram, Morena comenzó diciendo: "En vez de hablar de temas que no son verdad y culpar a gente que no tiene nada que ver, por qué no se focalizan, si son tan periodistas y saben tanto, si tienen tanta información, de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir, de todo el maltrato físico y psicológico que he vivido en mi vida, por qué no se interiorizan en eso, en todas las cosas que yo tuve que padecer de chica’’, expresó indignada.

Luego, continuó con su catarsis: "Ahí se van a dar cuenta quién miente en el medio y cuánta verdad y mentira hay. Entonces les pido que tengan un poco más de empatía y que se fijen un poquito más los mensajes que mandan. Les agradezco a quienes me dieron el apoyo que uno necesita cuando una situación es así, como la que yo tuve que vivir. O las que yo tuve que padecer de chica, porque fue un maltrato tremendo... Para los que me quieren, les agradezco, y a los que me odian, las mando un beso y ojalá las vida los pueda sanar, aunque no tengan empatía a lo que le sucedió a una niña como yo, no tengo más nada que aclarar", cerró Morena Rial.

