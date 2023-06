Morena Rial y Jorge Rial están protagonizando uno de los escándalos más fuerte desde que el año comenzó. Entre las fuertes declaraciones de la hija del periodista, destacó que le quitó todo el dinero: ‘’Él me ayuda económicamente pero no me da el sustento de todo. Me cortó la niñera de mi hijo, me hizo volverme de Córdoba, Me bloqueó de WhatsApp para que yo no le responda", manifestó.

Desde Mañanísima, Pampito se encargó de revelar el verdadero motivo por el cual Rial le dejó de dar sustento económico, antes del escándalo: ‘’Se hiciera cargo de una deuda de 800.000 pesos que dejó More por gastos en un hotel de Córdoba’’.

Morena Rial y Jorge Rial

Luego, el panelista hizo hincapié en la firme decisión que tomó el periodista tras enterarse de los gastos excesivos: ‘’Es mucho dinero y él dijo que no los va a pagar porque son gastos que no contrajo él."

Morena Rial

"Es una deuda por gastos que tuvieron ella y sus amigas, por gastos y consumiciones. Entonces, cuando le dijeron lo que había que pagar, Rial dijo '’no, esto no va más’' y no se hizo cargo de esa deuda. Ahora se la van a reclamar a More, ¿y con qué plata la va a pagar?’’, explicó Pampito, además de develar que el hotel tiene pensando iniciar acciones legales contra Morena Rial.

Cómo se encuentra Jorge Rial ante el conflicto con More Rial

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor de Argenzuela rompió el silencio con una publicación sobre su vida y cómo se encuentra: “Que noche la de anoche. Mi corazón está resistiendo todo. Todo”, escribió Rial, acompañado por una imagen de la Copa Libertadores, tras el triunfo de Fluminense.

