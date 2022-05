Tom Misch brilló en su primero show en la Argentina 

Tom Misch se presentó el miércoles 18 de mayo por primera vez en Argentina. El show producido por DF Entertainment con localidades agotadas, que en un principio iba a ser en el Complejo Art Media, se trasladó al Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, donde asistieron más de 5000 espectadores. Abril Olivera, una de las mejores voces del género R&B en nuestro país fue la encargada de abrir la noche, para darle la bienvenida a un percusionista, un baterista, dos guitarristas, un violinista, un tecladista, un bajista, un saxofonista, y al británico junto a su voz y guitarra eléctrica.

Con una increíble puesta en escena, Tom Misch supo cómo destacarse con su cálida música y sus temas más conocidos. “What King of Music” y “It Runns Through Me” fueron las canciones más aplaudidas y coreadas por los fanáticos argentinos. El resto de la noche estuvo repleta de melodías que mezclaban el new jazz, hip hop y neo soul.

A mitad del show, Misch confesó a su público: “Hace tiempo que esperaba venir a tocar a Buenos Aires”. El productor británico les dedicó a los presentes una de sus sesiones de música tranquila que creó durante la pandemia de coronavirus. Además, aprovechó el show para hacer referencia con sus melodías a la canción “What’s The Use” del rapero Mac Miller quien falleció en febrero de 2018.

Tom Misch sorprendió a los espectadores invitando al escenario al inglés Joel Culpepper, con quien interpretó el tema “Money”. Arriba del escenario los músicos supieron cómo cautivar al público con un baile destacable. El músico y productor británico cerró su primer show en Argentina con los temas “Lost in Paris” y “South of the River”.

Sin dudas, Misch supo cómo brillar con todos sus instrumentos.

¿Quién es Tom Misch?

Thomas Abraham Misch es un músico y productor inglés, que dio sus primeros pasos en la música al lanzar sus primeros sencillos en SoundCloud en 2012. Recién en 2018 lanzó su primer álbum de estudio Geography, y en 2020 lanzó What Kinda Music, en colaboración con el baterista de jazz Yussef Dayes.

El músico es experto en mezclar géneros musicales en sus canciones: soul, alternativo, indie, new jazz, hip hop y electrónica. Además de producir su propia música, hace pistas para artistas como John Legend, Michael Kiwanuka y Loyle Carner.