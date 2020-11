Tras el blanqueo con Cande Tinelli, las declaraciones de la ex de Coti Sorokin

Un gran revuelo se armó luego que Coti Sorokin blanqueara su relación con Cande Tinelli. Su exesposa, Valeria Larrarte, no ocultó su fastidio e hizo picantes declaraciones en pos de defender a sus hijos.



En una primera instancia, la mujer con la que el cantante compartió 25 años de casados y que es madre de sus cuatro hijos realizó irónicos posteos e incluso publicó su foto casándose por el Registro Civil partida al medio.





Ahora, en comunicación con Tomás Dente para Nosotros a la mañana, Valeria Larrarte blanqueó su malestar y explicó el porqué de sus mensajes. “Sentí que en ese momento tenía que decir lo que dije, por ahí desde el lado de la ironía. Tal vez mucha gente no lo entiende o si no me conocés, lo interpretás de forma diferente. Fue simplemente eso”, dijo.

“Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre a la familia. Y no se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes. Y me sentí muy defraudada. Muy. Nada más que eso”, agregó Valeria Larrarte, ex de Coti.

Por último, negó sentir celos: “No tiene nada que ver con el despecho, ni nada porque ya estamos divorciados. Es algo que ya se masticó. Eso eso nada más, decepción”, cerró Valeria Larrarte.