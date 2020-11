Tras el lapidario comentario de Jorge Rial, llegó la filosa respuesta de Morena Rial

Un nuevo capítulo se suma a la contienda entre Jorge Rial y Morena Rial. En el día de ayer, mientras en Intrusos debatían sobre la situación de Lola Latorre, en la fiesta clandestina que se realizó en Mercedes, el conductor disparó algunas indirectas para su hija. Ella, sin perder el tiempo, le contestó desde su cuenta de Instagram.



“Tampoco tenemos responsabilidad todo el tiempo de lo que hacen los hijos. Yo, personalmente, lo entiendo. Lamentablemente tienen una carga extra. Pero, por suerte, por cada hijo de famoso que se manda una cagada, y yo estoy dentro de la ley, hay nueve de la misma edad que laburan, se rompen el culo, toman el tren y van a estudiar”, sentenció el periodista en referencia a Morena Rial, su hija.



Además, en relación a los hijos de los famosos, Jorge opinó: “No son ejemplo, no tienen que serlo, ni yo lo soy, ni mi h…”, y se interrumpió.



Lejos de dejar pasar los dichos de su papá, Morena Rial subió la apuesta y se hizo cargo mediante las redes sociales. Fue con un filoso mensaje en el que escribió: “No me tiren indirectas porque no las entiendo. Gracias”.

¿Vendrá el contraataque del Intruso?