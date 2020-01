Un escalofriante mensaje predijo la muerte de Kobe Bryant

Kobe Bryant murió a los 41 años en un accidente de helicóptero que ocurrió esta mañana en Calabazas, al sur de Los Ángeles. Entre las víctimas, se encontraba su hija de 13 años, Gianna Maria Onore, conocida como Gigi. Tras la fatídica noticia se dio a conocer un mensaje que predijo el trágico hecho.

La publicación fue hecha en 2012 en Twitter y se viralizó luego de conocerse el desenlace fatal de la leyenda de la NBA. "Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero", fue el escalofriante mensaje que escribió @dotNoso el 13 de noviembre de 2012.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash