Blake Lively está en la boca de todos, luego del estreno de su nueva película "Romper el círculo". De la misma, ella es productora y protagonista. Sin embargo, está rodeada de una fuerte polémica con el director Justin Baldoni. En este contexto, salió a la luz una película que es éxito en Netflix: "Un pequeño favor".

¿De qué se trata "Un pequeño favor", la película furor en Netflix?

Blake Lively protagoniza un drama para mayores de edad, lleno de sensualidad e intriga. Stephanie Smothers es una madre bloguera, que se hace amiga de la glamorosa Emily Nelson. Sin embargo, el personaje de Lively desparece repentinamente. De esta manera, Smothers, interpretado por Anna Kendrick, se le une el esposo de Emily, Sean, para descubrir la verdad.

Dirigida por Paul Feig, con guion de Jessica Sharzer, el film está basado en la novela homónima escrita en 2017 por Darcey Bell. Fue estrenado en el 2018, que volvió a reivindicarse en este último tiempo, gracias a la actuación de la actriz y modelo. Si bien no se encuentra en el top 10 de películas más vistas, es una de las más elegidas por los suscriptores.

La polémica de "Romper el círculo"

El último estreno de Blake Lively está rodeado de una fuerte controversia. El film proviene del libro "It ends with us", de Colleen Hoover, historia que retrata el abuso doméstico. Sin embargo, la novela ya había sido punto de críticas cuando algunos usuarios alegaban de la escritora romantizaba la violencia de género.

Al momento de estrenarse la película, la polémica los siguió. Según diversos medios de comunicación, existe una fuerte lucha de intereses entre los protagonistas y productores: Blake Lively y Justin Baldoni. Todo comenzó cuando notaron la distancia entre ambos en las premieres y conferencias de prensa. Continuó escalando, cuando la acusaron a la actriz de utilizar la película para promocionar sus propios negocios. Por su parte, algunos usuarios en redes sociales destacaron el papel de Baldoni y el respeto sobre la temática tocada en el film.

Blake Lively aún no se pronunció por lo ocurrido. Sin embargo, la modelo continúa siendo furor y sus películas siguen ganando visualizaciones. "Un pequeño favor" es un muestrario de la calidad actoral de la joven, y se encuentra disponible en Netflix. "Romper el círculo" aún está en su etapa de estrenos, y pronto llegará a los cines.