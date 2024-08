Aseguran que la película 'Mamma Mia! 3' está en proceso: todo lo que hay que saber

Luego de varios rumores en redes sociales que hablaban de una tercera parte de Mamma Mia!, el icónico musical protagonizado por Meryl Streep y Amanda Seyfried, una de las actrices que es parte del elenco confirmó que es un hecho.

Se viene la tercera parte del exitoso musical 'Mamma Mia!'

Hablamos de Christine Baranski, actriz que interpretó a Tanya Chesman-Leigh, una de las amigas de Donna Summers. La actriz declaró, en The Hollywood Reporter, que tuvo una cena con Judy Kramer, productora de la película, y que la misma le confirmó que Mamma Mia! 3 está en proceso.

La actriz Christine Baranski aseguró que Mamma Mia! 3 está en marcha

Christine Baranski habló con The Hollywood Reporter y la actriz reveló detalles sobre la tercera parte de la película. "Estuve en Londres con Judy Kramer (la productora) en nuestro bar favorito, ella está planeando Mamma Mia! 3", comenzó diciendo Christine.

Christine Baranski es la actriz que lo confirmó

Luego la actriz confesó emocionada: "Me dio la trama narrativa de cómo sucederá. ¡Eso es todo lo que puedo decir! Pero, no es como, ¡Oh, ojalá pudiera suceder! Judy Kramer hace que las cosas sucedan. Hizo que sucediera la segunda, y fue un éxito fenomenal".

Mamma Mia! 3 ya es un hecho y lo confirmó una actriz del elenco

Christine Baranski no quiso dar mucha información cuando le consultaron por la confirmación del elenco. La actriz se mostró confiada de que la productora hará lo posible para que estén todos los originales, "No me sorprendería que Judy Kramer pudiera reunir a todos", concluyó la actriz.

¿De qué trata Mamma Mia! Here We Go Again?

La segunda parte del icónico musical protagonizado por Meryl Streep y Amana Seyfried, está disponible en Netflix para todos los que se quieran poner al día con esta historia.

El gran éxito de la segunda parte de Mamma Mia!

La sinopsis oficial publicada en Netflix adelanta: "Inspirándose en el espíritu independiente y poco convencional de su madre, Sophie abre las puertas del nuevo Hotel Bella Donna... y, tal vez, de una nueva vida".

La segunda parte de Mamma Mia! se estrenó en el año 2018 en Argentina y fue un éxito total. Actualmente, tanto la primera como la segunda entrega, están disponibles en la plataforma de Netflix para que se enganchen con esta historia y esperen con ansías la tercera parte que ya fue confirmada.

